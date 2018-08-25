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ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılacağını açıkladı.

ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılacağını açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:10
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ABD, Filistin'e 200 milyon dolarlık yardımı durdurdu

WASHINGTON

ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, üst düzey bir bakanlık yetkilisine atfen konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Yönetimine verileceği ve Batı Şeria ile Gazze'de kullanılacağı belirtilen 200 milyon doları aşkın kaynağın yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.

Trump'ın talimatıyla karar alındı

ABD ile Filistin arasındaki Orta Doğu Barışı eksenli gerginlik artarken yapılan söz konusu açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu değerlendirmenin sonucunda, Batı Şeria ve Gazze'de kullanılması planlanan 200 milyon doları aşkın ekonomik fon Başkan'ın da talimatıyla başka yerlere kaydırılacak. Bu fonlar yüksek öncelikli başka projelere yönlendirilecek."

Aynı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yaparken karşılaştığı zorlukların göz önünde tutulduğu belirtildi ve "kentteki Hamas kontrolünün şehirde yaşayanların hayatlarını riske attığı" iddia edildi.

Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararının ardından iyice gerilen ABD-Filistin ilişkilerinin bu kararla daha da negatif bir seyir izleyeceği belirtiliyor.

Kudüs kararının ardından Trump yönetiminin Orta Doğu Barış sürecindeki arabulucu rolünü tamamen yitirdiği değerlendirmesi yapılırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kararın ardından iki kez gittiği bölgede hiçbir Filistinli yöneticiyle görüşememişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDFilistinYardım
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