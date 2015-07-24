ABD: Esed gitmelidir

ANKARA - ABD, Esed rejimin "Batılı devletlerin kendini görüşünü desteklediği" yönündeki iddiasını yalanladı.

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, Esed rejiminin, "Batılı devletlerin ülkesinde devam etmekte olan iç savaşta kendi görüşünü desteklediği" yönündeki açıklamasının doğruluktan uzak olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

" Esed rejiminin insanlık dışı politikaları radikal grupları desteklemekte ve ülkede şiddet içeren aşırılığın yükselmesine neden olmaktadır. Esed ve rejimine yönelik duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Dışişleri Bakanımız John Kerry'nin de belirttiği gibiEsed gitmelidir. Esed yönetimi terörizmle yürütülen savaşın bir parçası olamaz ki kendisi hem terörizmi desteklemekte hem de bununla başa çıkamamaktadır. Müzakerelerin yürütülmesiyle oluşturulacak Esedsiz bir hükümetin siyasi geçiş süreci üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."