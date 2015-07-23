ABD 'ek anlaşmaları' doğruladı

WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama’nın Afrika turuna ilişkin basın mensuplarını bilgilendirmek üzere Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısına katılan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, gazetecilerin İran ile varılan anlaşmaya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Rice, İran ile P5+1 ülkeleri arasında sağlanan nükleer anlaşmaya ilişkin tüm belgelerin ABD Kongresi’ne sunulduğunu bildirdi. Anlaşmayı gözden geçirecek Kongre'nin önünde iki aylık bir süre bulunduğunu belirten Rice, “Hazırladığımız tüm belgeleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bizimle paylaştığı tüm dokümanları Kongre’ye sunduk” dedi.

"Ek anlaşmalar duyurulmayacak"

Yönetime verilip de kendilerinin Kongre’ye iletmediği herhangi bir belgenin bulunmadığının altını çizen Rice, bir soru üzerine, İran ile UAEA’nın arasında Tahran’ın nükleer programının askeri boyutlarını ve bu boyutların geçmişini de içeren ancak kamuoyuyla paylaşılmayan “ek anlaşmaların” bulunduğunu doğruladı.

Bu ek anlaşmaların duyurulmayacağını fakat bu anlaşmalar konusunda bilgilendirilen Obama yönetiminin de kapalı oturumda Kongre’ye aktarımda bulunacağını dile getiren Rice, “Bu bağlamda, bizim bilip de onların (Kongre) bilmeyeceği hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

İran ile UAEA arasındaki “ek anlaşmalar” Washington’da yönetim ile Kongre arasında nükleer anlaşmaya ilişkin son tartışma konusu oldu. Kongre’de Cumhuriyetçilerin başını çektiği nükleer anlaşmaya şüpheli yaklaşan Kongre üyeleri, yönetimi, kendilerine anlaşmaya ilişkin tüm belgeleri sunmamakla itham ediyor.

Kongre'de nükleer anlaşmanın eylül başlarında oylanması bekleniyor.