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ABD donanması bölgede

ABD Savunma Bakanlığı, ABD donanmasının, Başkan Obama tarafından alınabilecek herhangi bir kararı desteklemek için bölgede bulunduğunu doğruladı.

ABD donanması bölgede

ABD Savunma Bakanlığı, ABD donanmasının, Başkan Obama tarafından alınabilecek herhangi bir kararı desteklemek için bölgede bulunduğunu doğruladı.

27 Ağustos 2013 Salı 07:42
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ABD donanması bölgede
WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığı, ABD donanmasının, Başkan Barack Obama tarafından alınabilecek herhangi bir kararı desteklemek için bölgede bulunduğunu doğruladı.

Suriye'de 21 Ağustos'ta rejim tarafından sivil halka karşı kimyasal silah kullanılmasının ardından Suriye konusunda bir karara varmaya çalışan ABD'nin, Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığı haberleri dünya basınında yer almıştı.

Pentagon Sözcüsü Bill Speaks, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "ABD donanmasının Başkan tarafından alınabilecek herhangi bir kararı desteklemek için bölgede varlığı bulunuyor" dedi ve bu haberleri doğrulayabileceğini söyledi.

ABD'nin Akdeniz'e şu an 4 kruz füzeli savaş gemisi bulunuyor. ABD istihbarat birimlerine Suriye'deki kimyasal silah kullanımını araştırma talimatı veren Obama, karara varabilmek için bir yandan uluslararası toplumla istişarelerini sürdürürken bir yandan da istihbarattan gelecek cevabı bekliyor.

Müdahale konusunda ABD'den farklı görüşler

Amerika'nın etkili düşünce kuruluşlarından Council on Foreign Affairs’in (CFR) başkanı ve kıdemli analisti Richard N. Haass, ABD'nin Suriye'nin mezalimine cevap vermesi gerektiğini ifade ederken Reuters/Ipsos'un araştırma sonuçları da Amerikan halkının yüzde 60'ının Suriye'ye askeri müdehaleye karşı olduklarını gösterdi. Beyaz Saray kaynakları ise Başkan Barack Obama'nın müdahaleden önce konuyu Kongre'ye danışacağını bildirdi.

Obama Kongre'ye danışacak

Cumhuriyetçi Parti New York Kongre üyesi Chris Gibson ve Demokrat Parti Vermont Kongre üyesi Peter Welsh, muhaliflere yardım dahil Kongre'nin onayı olmadan Suriye'ye askeri müdahalenin sınırlandırılmasını istemişlerdi.

Temmuz ayında Kurallar Komitesi'yle savunma harcamalarına ek yük getiren değişikliğin oylanmasını engelleyen Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in, Suriye'ye askeri müdahale öncesinde Meclis'le istişare etme çağrısına Beyaz Saray'dan olumlu yanıt geldi. Beyaz Saray kaynaklarının Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada, Obama'nın Kongre'yle uyumlu çalışmak için Kongre'ye danışmadan askeri müdahaleye karar vermeyeceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Parti Michagan Kongre üyesi Justin Amash de ''Başkan'ın Suriye'ye Kongre'nin onayı olmadan saldırı kararı veremeyeceği'' düşüncesinde olduğunu ifade etse de ABD Başkanı Bill Clinton'un Kosova'ya ve Obama'nın Libya'ya hava saldırısında, Kongre'nin onayı olmadan gerçekleştirmişti.

ABD'nin Suriye'de bir dizi seçeneğinin olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilileri, ''Suriye'deki kararlarımızı, ulusal çıkarlarımız ve Suriye'de hedeflerimizde ilerleyebilmemize göre veriyoruz'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:43
Anahtar Kelimeler:
ABD
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