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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı

ABD Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Tillerson, Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreniyle Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı

ABD Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Tillerson, Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreniyle Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.

02 Şubat 2017 Perşembe 09:04
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreniyle Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.

Beyaz Saray’daki yemin törenine Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Spencer da katıldı.

Trump, Tillerson’un yemin töreninde bir konuşma yaptı. Trump konuşmasında, “Yeni bir başlangıç yapma zamanı” ifadesini kullanarak, “Ne yazık ki daha önce hiç olmadığı kadar çatışma içerisindeyiz.” dedi.

Tillerson’un bugün Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik konuşma yapması bekleniyor.

Tillerson, Senatoda yapılan oylamada 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı.

Geçen hafta pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpExxon MobilBeyaz SarayDışişleri BakanlığıTillersonRex TillersonABD
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