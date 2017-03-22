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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan 'Fırat Kalkanı Harekatı' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırındaki DEAŞ tehdidini uzaklaştırdı; şu anda tüm sınır DEAŞ'ın erişimi dışında ve umarız hep böyle kalacaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan 'Fırat Kalkanı Harekatı' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırındaki DEAŞ tehdidini uzaklaştırdı; şu anda tüm sınır DEAŞ'ın erişimi dışında ve umarız hep böyle kalacaktır." dedi.

22 Mart 2017 Çarşamba 19:44
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan 'Fırat Kalkanı Harekatı' vurgusu

WASHINGTON - Washington'da gerçekleştirilen DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırındaki DEAŞ tehdidini uzaklaştırdı; şu anda tüm sınır DEAŞ'ın erişimi dışında ve umarız hep böyle kalacaktır." dedi.

DEAŞ'la mücadele eden 68 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda konuşan Tillerson, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki çabasına vurgu yaptı.

Tillerson, konuşmasının Türkiye ile ilgili bölümünde, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırındaki DEAŞ tehdidini uzaklaştırdı; şu anda tüm sınır DEAŞ'ın erişimi dışında ve umarız hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın Paris ve İstanbul'daki terör saldırılarına da atıf yapan ABD Dışişleri Bakanı, her iki saldırının da Rakka merkezli olarak planlandığına işaret etti.

Musul'daki son gelişmelere de değinen Tillerson, kentin doğusunun kurtarıldığını, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanması için birçok adımın atıldığını ve yaklaşık 30 bin çocuğun okula geri döndüğünü anlattı.

4'te 3'ünü ABD sağlıyor

DEAŞ'a karşı savaşan yerel güçlere verilen askeri kapasitenin yüzde 75'inin ABD, kalan yüzde 25'inin ise koalisyonun diğer üyeleri tarafından sağlandığını kaydeden Tillerson, sahada daha fazla askeri imkana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'de askeri kapasite sağladığı güçler arasında, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı verilen yapı da bulunuyor.

İbadi'den bölgesel farklılık vurgusu

Tillerson'dan sonra kısa bir konuşma yapan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de bölgesel çatışmalara neden olan farklılıkların ortadan kaldırılmasının önemine işaret ederek, "DEAŞ'ın ortaya çıkması bu tür farklılıklar üzerinden gerçekleşiyor." dedi.

Koalisyon üyesi ülkelere seslenen İbadi, "Karada yan yana savaşıyoruz. Birbirimizin lojistik ve hava desteğinden faydalanıyoruz. Koalisyon teröre karşı ortak bir mücadele verilebileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantı ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştiriliyor.

AA

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ABD Dışişleri BakanıÖnce Vatan GazetesiFırat Kalkanı Harekatı
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