Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92692
ALTIN
227.525
DOLAR
5.7187
STERLİN
7.3900
EURO
6.5300
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu:...
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu...
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Son 24 saatte 232 kez...

ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyrizor ilindeki cami saldırısında 7 sivil öldü. Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirdi.

ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyrizor ilindeki cami saldırısında 7 sivil öldü. Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:09
0 Okunma
ABD, Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü

DEYRİZOR/ANKARA

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Deyrizor ilinde yine bir camiyi hedef aldı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camisi'ni vurdu.

Camideki 7 sivil yaşamını yitirdi.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim'de de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim'deki açıklamasında, Süse'de DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeDeyrizorCamiBomba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu
Öznur Çalık Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı oldu
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Son 24 saatte 232 kez patladı
Jeffrey Gordon: Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli
Jeffrey Gordon: Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli
ABD'de iki endeks bir yıllık kazancını kaybetti
ABD'de iki endeks bir yıllık kazancını kaybetti
BM'den İdlib'e yardım
BM'den İdlib'e yardım
Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması
Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması
1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu
1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu
Ruhani'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ruhani'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ