Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92708
ALTIN
209.973
DOLAR
5.2713
STERLİN
6.8017
EURO
6.0052
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı...
Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yangın
Kocaeli'de yangın
İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo Josipovic'in
İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo...
25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı
25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

ABD'den Yemen'deki taraflara çatışmayı sonlandırma çağrısı

ABD yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen ordusu ve Husilere, Yemen'deki çatışmayı sona erdirmeleri ve Hudeyde Limanı'nın tarafsız bir partiye devredilmesi çağrısı yaptı.

ABD'den Yemen'deki taraflara çatışmayı sonlandırma çağrısı

ABD yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen ordusu ve Husilere, Yemen'deki çatışmayı sona erdirmeleri ve Hudeyde Limanı'nın tarafsız bir partiye devredilmesi çağrısı yaptı.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:18
0 Okunma
ABD'den Yemen'deki taraflara çatışmayı sonlandırma çağrısı

WASHINGTON 

ABD yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen ordusu ve Husilerden oluşan taraflara, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmeleri ve ülkede insani krizi tetikleyen Hudeyde Limanı'nın tarafsız bir partiye devredilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yemen'deki insani krize ve devam eden çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, Yemen'de halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin ve ateşkesin zamanının geldiğini belirtti.

Yemen hükümetinin ve Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsveç'te yapılacak görüşmelere katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Nauert, tarafların barış görüşmeleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını istedi.

"Artık doğrudan görüşmenin zamanı geldi"

Nauert, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Taraflar artık görüşmeleri ertelememeli ve çözüm aramak yolunda tüm iyi niyetlerle seyahat veya ulaşım koşullarında ısrar etmeli ve gerekli tavizleri vermelidir. Artık doğrudan görüşmenin ve karşılıklı güven oluşturmanın zamanı geldi. Savaşan tüm tarafları, düşmanlıklarını sona erdirme taahhütlerine sadık kalmaya, ateşkes sürecinde askeri pozisyonları güçlendirmemesi, mayın döşememesi ve çatışmayı artıracak adımlar atmaması çağrısında bulunuyoruz."

Sözcü Nauert ayrıca, stratejik öneme sahip olan ve ülkedeki insani krizi tetikleyen Hudeyde Limanı'nın, Yemen halkına insani yardım ulaştırılabilmesi için tarafsız bir partiye devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Hudeyde Limanı ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDYemenBM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wall Street Journal'dan Trump'ın Ortadoğu politikasına eleştiri
Wall Street Journal'dan Trump'ın Ortadoğu politikasına eleştiri
İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo Josipovic'in
İsa Bey İshakovic Ödülü, İvo Josipovic'in
25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı
25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı
ÖSO'dan Cerablus'ta çetelere yönelik operasyon
ÖSO'dan Cerablus'ta çetelere yönelik operasyon
Yüzyılın Anlaşması planı zaman kaybı
Yüzyılın Anlaşması planı zaman kaybı
Trump'tan Suudi Arabistan'a 'petrol fiyatı' teşekkürü
Trump'tan Suudi Arabistan'a 'petrol fiyatı' teşekkürü
'3 kardeş ülke ordusunun iş birliği onaylandı'
'3 kardeş ülke ordusunun iş birliği onaylandı'
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik 'FETÖ iade listesi'
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik 'FETÖ iade listesi'
Yemen'de çocukların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç
Yemen'de çocukların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ