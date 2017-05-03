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ABD'den Venezuela'nın anayasa hamlesine tepki

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması yönündeki hamlesinin ardından ek yaptırımları gözden geçireceğini bildirdi.

ABD'den Venezuela'nın anayasa hamlesine tepki

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması yönündeki hamlesinin ardından ek yaptırımları gözden geçireceğini bildirdi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:37
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ABD'den Venezuela'nın anayasa hamlesine tepki

ABD,  Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Michael Fitzpatrick, düzenlediği telekonferansta, Maduro'nun derinleşen siyasi kriz ortamında anayasayı yeniden yazma girişiminden "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Fitzpatrick, "Devlet Başkanı Maduro bir kez daha oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Maduro'nun dünkü hamlesi bize bireylere yönelik ek yaptırım uygulamayı düşünmek için yeni sebepler vermiştir." dedi.

Bu arada ülkedeki muhaliflerin çoğunlukta bulunduğu Kongre, anayasayı yazmak için halk meclisinin toplanmasını resmen reddetti. Kongre'nin halk meclisinin toplanmasını engellemek gibi bir hakkı olmadığına işaret edilerek, kararının sembolik bir tepki olduğu, meclisin toplanmasına ilişkin asıl kararı halkın vereceği kaydedildi.

Maduro'nun dün söz konusu kararnameyi imzalamasına tepki gösteren protestocular sokakları çöp torbaları, kırık beton ve metal parçalarıyla kapatmıştı.

Muhalefet liderleri daha önce Maduro'nun yeni anayasa yapılması çağrısını, kendisini iktidarda tutacak "büyük bir sahtekarlık" olarak değerlendirmişti.

Ülkede Maduro karşıtı gösteriler ikinci ayına girerken, protestocularla polis arasında çatışmalar yaşanıyor. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega Diaz, son olarak 25 Nisan'da gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık bin 300 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDVenezuelaNicolas Maduro
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