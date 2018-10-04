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ABD'den Rusya'ya INF uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

ABD'den Rusya'ya INF uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:52
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ABD'den Rusya'ya INF uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi." diye konuştu.

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi.

Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James MattisRusyaINF
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