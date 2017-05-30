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ABD'den Rakka açıklaması

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını belirterek, (terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını yineledi.

ABD'den Rakka açıklaması

ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını belirterek, (terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını yineledi.

30 Mayıs 2017 Salı 16:13
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ABD'den Rakka açıklaması

İtalya'nın başkenti Roma’da Dışişleri Bakanlığının jandarma ile işbirliği konferansında konuşan ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye değindi.

McGurk, DEAŞ'ın Irak'ın Musul ilinin yalnızca 4 kilometrekaresini kontrol ettiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki karargahı Rakka ilinde başlatılacak operasyonla ilgili McGurk, "Burada da SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka’ya 2 kilometre mesafedeyiz. Operasyon yakında başlayacak. Operasyonun başlama tarihine ilişkin bir şey diyemiyorum şu an ama oldukça yakın.” ifadelerini kullandı.

McGurk'ün Suriye'de müttefik olarak nitelediği SDG, PYD/PKK'nın Suriye'deki paravan örgütü olarak biliniyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları, 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirmişti. ABD'nin güçlendirdiği SDG'nin militan ve yönetici kadrosunun neredeyse tamamı, PYD/PKK'lılardan oluşuyor.

AA

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