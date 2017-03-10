"ABD'den PYD'ye baskı yapmasını istedik"

Suriyeli muhalif Kürtlerin oluşturduğu Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Sorumlusu Siyamend Haco, ENKS'nin geçen hafta gerçekleştirdiği ilk ABD ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

"En önemli toplantımız, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik biriminde Irak, İran, Suriye ve Lübnan masasıyla yapılandı." diyen Haco, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile de bir araya geldiklerini söyledi.

ABD Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden David Mckens ile de görüştüklerini belirten Haco, birçok düşünce kuruluşunda toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

"5 bin 300 Suriyeli peşmergemiz tam olarak hazır"

Haco, görüşmelerdeki gündemi şöyle özetledi:

"ABD'li yetkililerle yaptığımız görüşmede Suriyeli peşmergeler konusunu gündeme getirdik. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölgesi'nde askeri eğitimden geçirilmiş binlerce peşmergemiz var. Musul, Sincar ve diğer bölgelerde DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlara katıldılar. Terörle mücadelede büyük deneyim sahibiler. Halihazırda 5 bin 300 Suriyeli peşmergemiz tam olarak hazır. Gündemimizde onların ülkelerine dönerek bölgelerini DEAŞ'tan temizlemesi var. ABD'den peşmergelerimizin Suriye'ye dönmesi için PYD'ye baskı yapmasını istedik. PYD ve YPG yaptıkları birçok açıklamada peşmergelerin geçmesi durumunda onlara karşı savaşacaklarını bildirdiler. Bu konuda ilgililerle konuştuk."