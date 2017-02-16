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ABD'den FETÖ okullarına 60 milyon dolar destek

ABD'de vergi mükelleflerinin ödediği paralarla beslenen FETÖ'nün New Jersey eyaletinde yönettiği okulların geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı belirtildi.

ABD'den FETÖ okullarına 60 milyon dolar destek

ABD'de vergi mükelleflerinin ödediği paralarla beslenen FETÖ'nün New Jersey eyaletinde yönettiği okulların geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı belirtildi.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:00
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ABD'den FETÖ okullarına 60 milyon dolar destek

NEW YORK - New Jersey eyaletindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli (charter) okulların geçen yıl vergi mükelleflerinin ödediği paralarla ABD yönetiminden 60 milyon doları aşkın finansal destek aldığı bildirildi.

Eyalette günlük yayımlanan Record gazetesi ve "NorthJersey.com"un haberinde, New Jersey'deki bazı charter okulların kurucularının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yakın ilişkisine ve 2016 yılında ABD yönetiminden aldığı finansal desteğe dikkat çekildi.

ABD'de vergi mükelleflerinin ödediği paralarla beslenen FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı belirtilen haberde, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu ifade edildi.

Obama'nın seçim kampanyasına 500 bin dolardan fazla bağış

FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulunun eski başkanı ve Türki Amerikan Dernekleri Konseyi Başkanı Furkan Koşar'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2012 yılındaki seçim kampanyasına 500 bin dolardan fazla bağışta bulunduğu kaydedildi.

Haberde, bazı charter okulların kurucularının ise Türkiye'ye geziler düzenleyerek eyalet yetkililerinden destek almaya çalıştığı aktarıldı.

FETÖ elebaşı Gülen ile bağlantılı özel kuruluşların bu sözleşmeli eğitim kuruluşlarına hizmet de verdiği belirtilen haberde, Amsterdam & Partners hukuk firmasının yöneticisi Robert Amsterdam'ın, "Bu okulların hem Gülen için para toplamak hem de Gülen'in takipçileri ve öğretmenlerini istihdam ederek onların gelirlerinin yüzde birini Gülen'e bağlamak için kullanıldığı açık." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Amsterdam, FETÖ okullarının charter okulu görevi yürütmediğini ve ABD'de Gülen'e siyasi destek toplama faaliyetleri içinde olduklarını kaydetti.

New Jersey'deki Bergen Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu, Passaic Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Thomas Edison EnergySmart Sözleşmeli Okulu, Central Jersey Koleji Hazırlık Okulu, Paterson Sözleşmeli Bilim ve Teknoloji Okulunun FETÖ'nün kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

AA

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