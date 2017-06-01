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ABD'deki tanınmış Türklere ödül

Amerikan Türk Cemiyetinin her yıl Türk-Amerikan dostluğu adına düzenlediği ödül gecesinde, ABD'deki tanınmış Türklere ödüller verildi.

ABD'deki tanınmış Türklere ödül

Amerikan Türk Cemiyetinin her yıl Türk-Amerikan dostluğu adına düzenlediği ödül gecesinde, ABD'deki tanınmış Türklere ödüller verildi.

01 Haziran 2017 Perşembe 14:15
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ABD'deki tanınmış Türklere ödül

NEW YORK

Dünyaca ünlü merhum müzik adamı Ahmet Ertegün'ün uzun dönem başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyetinin (American Turkish Society-ATS) yıllık galası ve ödül gecesinde, ABD'deki ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, onur konuğu olarak seçilen Yemek Sepeti’nin kurucu ortağı ve CEO’su Nevzat Aydın'a ve "Endometriosis Foundation of America"nın (Amerika Endometriozis Vakfı) kurucusu Dr. Tamer Seçkin'e ödül verdi.

Şehitler nedeniyle törene katılamayan BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da gecede ödül alanları ayrıca tebrik etti.

ABD'nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey'in de katılımcılar arasında olduğu geceye, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Marla Maples da katıldı.

Birinci Genç Toplum Liderleri Ödülleri

ATS'nin galasında bu yıl ilk defa Genç Toplum Liderleri (YSL) Grubu onur ödülleri de takdim edildi.

Genç Toplum Liderlerinin Küresel Onur Ödülü, Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki (Met) Selçuklu sergisinin küratörlüğünü yapan müzenin İslam Sanatı küratörlerinden Dr. Deniz Beyazıt'a verildi.

YSL Grubuna 2012'de seçilen Dr. Beyazıt, 4 yıl boyunca yoğun bir çalışma ile 2016'da Met'te açılan ve dünyadaki ilk ve en kapsamlı Selçuklu eserleri sergisi için yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Platformun ilk kurucularından iş kadını Aslı Ay'a da platforma yaptığı liderlik ve katkılardan dolayı Genç Toplum Liderleri yıllık onur ödülü verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDTürklerödülTürk-Amerikan
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