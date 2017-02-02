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ABD'de Yemenli bakkallardan kepenk kapama eylemi

ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, Trump'ı protesto etmek için bir gün kepenk kapatacak.

ABD'de Yemenli bakkallardan kepenk kapama eylemi

ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, Trump'ı protesto etmek için bir gün kepenk kapatacak.

02 Şubat 2017 Perşembe 10:19
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ABD'de Yemenli bakkallardan kepenk kapama eylemi

ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etmek için bir gün kepenk kapatmaya hazırlanıyor.

New York'un çeşitli bölgelerinde dükkanları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, perşembe günü öğlen saatlerinden akşama kadar kepenklerini kapatarak, Trump'a karşı protesto eylemlerine destek verecek.

Brooklyn Belediye Başkanlığı, Yemenli bakkalların eylemine destek vererek New York'ta iş yeri olan yaklaşık 6 bin Yemen asıllı ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Bu arada perşembe günü Brooklyn'de Trump'a karşı bir protesto yürüyüşü de yapılacak.

Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında Yemen'de yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDYemenNew YorkDonald Trump
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