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ABD'de üniversite öğrencisi polis memurunu öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lubock şehrindeki Texas Tech Üniversitesinde öğrenim gören 19 yaşıdaki öğrenci, kampüste görevli polis memurunu silahla vurarak öldürdü.

ABD'de üniversite öğrencisi polis memurunu öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lubock şehrindeki Texas Tech Üniversitesinde öğrenim gören 19 yaşıdaki öğrenci, kampüste görevli polis memurunu silahla vurarak öldürdü.

10 Ekim 2017 Salı 10:42
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ABD'de üniversite öğrencisi polis memurunu öldürdü

Teksas Tech'ten yapılan açıklamada, Hollis Daniels adlı öğrencinin pazartesi akşam saatlerinde yurtlardaki kontrol sırasında odasında uyuşturucu bulunması üzerine güvenlik merkezine götürüldüğü belirtildi.

Daniels'ın yanında bulunan silahı çıkararak görevli memura ateş ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şüpheli, olay sonrası yaya olarak kaçmış, ardından kampüs polisi tarafından Lubbock Belediye Amfitiyatrosu yakınında yakalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimi, şüphelinin firari durumda olduğu saatlerde sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampüse giriş çıkışların yasaklandığını belirtti, kampüsteki öğrenci ve personeli "güvenli bir yere sığınmaları" konusunda uyardı.

Şüphelinin yakalanmasının ardından giriş çıkış yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Teksas Valisi, Üniversite Rektörü ve Emniyet Müdürü hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajları yayınladılar.

AA

Anahtar Kelimeler:
Teksas TechABDHollis DanielsPolis Memurunu öldürdü
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