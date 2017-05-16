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ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
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ABD'DE TRUMP'LA YEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de onuruna verilen öğle yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

ABD'DE TRUMP'LA YEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de onuruna verilen öğle yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

16 Mayıs 2017 Salı 22:29
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ABD'DE TRUMP'LA YEMEK

WASHINGTON Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmeden sonra yaptıkları ortak basın açıklamasının ardından öğle yemeğine geçti. Aynı zamanda heyetler arası görüşmenin de gerçekleştirildiği yemeğin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Beyaz Saray'da gerçekleşen öğle yemeğine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanABDTürkiyeTrumpİKİLİ GÖRÜŞMELER
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