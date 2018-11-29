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ABD'de Suudi elçiliğinin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

ABD'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verilecek.

ABD'de Suudi elçiliğinin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

ABD'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verilecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:52
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ABD'de Suudi elçiliğinin bulunduğu caddeye Cemal Kaşıkçı adı veriliyor

ANKARA

ABD'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adının verilmesi, Semt Danışma Komisyonunda yapılan oylamada kabul edildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Semt Danışma Komisyonu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Bulvarı'nın bir bölümünün isminin Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilmesini kabul etti.

Komisyonun bu değişikliği, Suudilere, Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu her gün hatırlatmak amacıyla yaptığı belirtildi.

Değişikliğin resmiyet kazanması için Washington DC Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSuudi Elçiliği
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