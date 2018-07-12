ABD'de Stormy Daniels gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'la geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels gözaltına alındı.

ABD medyasında yer alan habere göre, asıl adı Stephanie Clifford olan Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Daniels'ın Ohio eyaletinin Columbus kentindeki bir gece kulübünde gözaltına alındığını duyurdu.

Daniels'ın Ohio yasalarına karşı gelmekten gözaltına alındığı belirtildi.

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016'da bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.