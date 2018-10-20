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ABD'de politikacılar Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını şüpheli buluyor

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamasını "şüpheli" bularak, Magnitsky Yasası kapsamında ya da uluslararası bir soruşturma çağrısı yapıyor.

ABD'de politikacılar Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını şüpheli buluyor

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamasını "şüpheli" bularak, Magnitsky Yasası kapsamında ya da uluslararası bir soruşturma çağrısı yapıyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:34
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ABD'de politikacılar Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını şüpheli buluyor

NEW YORK

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savunsa da Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri söz konusu bilgi paylaşımını "şüpheli" buluyor. Ayrıca bazı senatörler Trump'a Magnitsky Yasası kapsamında bir soruşturma açılması çağrısını da yineliyor.

Suudi Arabistan'ın, günlerdir nerede olduğu merak edilen Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerinden tepkiler gelmeye başladı.

"Suudi Arabistan zaman kazanmaya çalışıyor"

Demokrat Partinin Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, CNN televizyonunda katıldığı bir programda şunları söyledi:

"Açıkça görülüyor ki Suudiler zaman kazanmaya ve yaptıklarına bir kılıf hazırlamaya çalışıyor ama bu durum cevap olmaktan çok yeni sorular doğuruyor. Uluslararası soruşturma, Birleşmiş Milletler'in (BM) de dahil olduğu meşru ve güvenilir yollarla yapılmalı ve Türklerin elinde olduğu belirtilen ses kayıtları kullanılmalı. Dünyanın, açık bir şekilde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı koruyup kollamak için elinden gelen her şeyi yapan Suudilerin yaptığı açıklamaya değil, uluslararası bir soruşturmanın sonuçlarına ihtiyacı var."

Magnitsky Yasası kapsamında soruşturma çağrısı

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı hakkında her gün farklı açıklamalar yaptığını belirterek, "Suudilerin son yaptığı açıklamanın tutar bir yanı olmasını beklememeliyiz. Suudi Arabistan kendi soruşturmasını yürüyor olabilir ama ABD hükümeti Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması için yasaların gerektirdiği gibi Küresel Magnitsky Yasası kapsamında kendi bağımsız, güvenilir soruşturmasını yapmalı." ifadelerini kullandı.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Robert Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ortak uluslararası baskının Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmeye zorladığını ifade ederek, "Magnitsky Yasası, kazalar için bir istisna taşımıyor. Kaşıkçı bir arbede sırasında ölmüş olsa bile bu cinayet için bir bahane olmaz." görüşünü paylaştı.

Kaşıkçı olayının sonuna gelinmediğini belirterek uluslararası baskıyı sürdürme çağrısı yapan Menendez, "Kongre, Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulması için Trump'a mektup göndererek üzerine düşeni yaptı. Şimdi Trump, yasalara uymalı." çağrısını yaptı.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a tüm askeri satışları, yardımı ve iş birliğini askıya almalıyız. Suudi Arabistan'ın bu yaptıklarının bedeli ağır olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Prens'in bilgisi ve onayı olmadan işlenme ihtimali yok"

Colorado eyaleti Temsilcisi Mike Coffman ise yaptığı yazılı açıklamada, Trump yönetimini Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin daha güçlü bir tavır takınmaya çağırarak, "ABD ve tüm uluslararası toplum, Kaşıkçı cinayetini ve serseri milletlerin diplomatik misyonları işkence merkezi olarak kullanmasını kınamalı. Trump'ı Kongrede daha fazla görüşmeler yapması için ABD'nin Suudi Arabistan maslahatgüzarını acilen geri çağırmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly, CNN'de katıldığı bir programda, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını "neredeyse klasik bir mafya operasyonu gibi" olarak niteledi.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumak için böyle bir "kılıf uydurduğunu" öne süren Connoly, "Suudi konsolosluğunda böyle önceden tasarlanmış bir cinayet operasyonunun Veliaht Prens'in bilgisi ve onayı olmadan yapılma ihtimali yok." diye konuştu.

Kongrenin herhangi bir adım atmayacağına dair bir soruya karşılık Connoly, tüm taraflardan yeterli bir tepki olduğunu ancak Trump'ın konuyu ele alış şeklinin en başından beri kafi olmadığını savundu.

Temsilciler Meclisinin New York Vekili Eliot Engel de yazılı açıklamasında, Suudi Arabistan'ın ilk günden beri birbiriyle çelişkili beyanatlar vermesinden dolayı bu son açıklamasının da "güvenilir" olmadığını belirtti.

Engel, "Trump yönetimi bir an önce Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili titiz ve şeffaf bir soruşturma talep etmeli." çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Suudi Arabistan'ın açıklamasından şüphe duyduğunu kaydederek, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." demişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDPolitikaSuudi ArabistanCemal KaşıkçıSenato
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