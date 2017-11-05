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ABD'DE KİLİSEYE SALDIRI

ABD'de kiliseye silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının, en az 27 olduğu bildirildi.

ABD'DE KİLİSEYE SALDIRI

ABD'de kiliseye silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının, en az 27 olduğu bildirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 23:52
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ABD'DE KİLİSEYE SALDIRI

WASHINGTON ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının, en az 27 olduğu bildirildi. CNN'in yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberde, saldırıdaki ölü sayısının en az 27 olduğu belirtildi. Haberde, ölenlerin arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisine yer verildi. Yerel kaynaklarda, saldırı anında kilisede kaç kişi olduğuna ilişkin kesin sayı verilmezken, bu kilisedeki ayine 50 civarında kişinin düzenli katıldığı belirtildi. Eyaletin, Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açmıştı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AbdidünyaTerörKiliseye Saldırı27 ölü25 Yaralı
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