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ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı

ABD'de vatandaşların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) satışları başladı.

ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı

ABD'de vatandaşların bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) satışları başladı.

24 Kasım 2017 Cuma 11:24
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ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene yine perşembe akşamından başladı.

Ülkenin en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın New Jersey eyaletindeki mağazasında yaklaşık bin kişi satışların başlaması için yerel saatle 18.00'i (TSİ 02.00) bekledi.

Elektronik ürünler mağaza zinciri Best Buy'ın New Jersey eyaletindeki şubesinde de 700'e yakın kişi soğuk havaya rağmen mağazanın önünde sıraya girdi.

Her iki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, indirimlerden faydalanmak isteyen tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün televizyon oldu. Bunu oyun konsolları ile cep telefonu ve tabletler izledi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliğine (NRF) göre, Kara Cuma'da 115 milyon kişinin alışveriş yapması tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDKara Cuma
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