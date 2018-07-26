Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95320
ALTIN
191.285
DOLAR
4.8477
STERLİN
6.3694
EURO
5.6513
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 217 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 217 bine yükselerek beklentiyi aştı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:42
11 Okunma
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 217 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 217 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 207 binden 208 bine revize edildi. Bu rakam, yukarı yönlü revizyona rağmen Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi azalarak 218 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 8 bin kişilik azalışla 1 milyon 745 bine indiği bildirildi.

Analistler, işsizlik başvurularının haftalık değişimlere rağmen uzun süredir düşük seyrettiğine işaret ederken, bunun iş gücü piyasasındaki sıkılaşmadan kaynaklandığını vurguluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDABDde Işsizlik MaaşıIşsizlik Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu
Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu
Atina'da yangın sonrası sel felaketi
Atina'da yangın sonrası sel felaketi
Gazze şehitlerini uğurladı
Gazze şehitlerini uğurladı
Alman Tarım Bakanı'ndan geri adım
Alman Tarım Bakanı'ndan geri adım
Air India'dan tahtakurusu ısırıkları için özür
Air India'dan tahtakurusu ısırıkları için özür
'Türkleri göremezseniz hac iklimi eksik kalır'
'Türkleri göremezseniz hac iklimi eksik kalır'
"FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden biri Güney Afrika"
"FETÖ'nün en faal olduğu ülkelerden biri Güney Afrika"
BM Koordinatörü Mladenov Gazze'de
BM Koordinatörü Mladenov Gazze'de
"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"
"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ