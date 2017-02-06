Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89439
ALTIN
144.452
DOLAR
3.6755
STERLIN
4.5856
EURO
3.9515
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Atiker Konyaspor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Akhisar Belediyespor çeyrek finale yükseldi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi
Avcı: Ziraat Türkiye Kupası bizim...
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
SON DAKİKA
Elif Doğan Türkmen TBMM divan...

ABD'de İslamofobi ve Türkiye konuşuldu

Türk iş adamı Güzel, Demokrat Parti içerisindeki "yenilikçi" kanadın yıllık kongresinde, "Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemi" ve "İslamafobi ile mücadele"yi anlattı.

ABD'de İslamofobi ve Türkiye konuşuldu

Türk iş adamı Güzel, Demokrat Parti içerisindeki "yenilikçi" kanadın yıllık kongresinde, "Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemi" ve "İslamafobi ile mücadele"yi anlattı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:57
8 Okunma
ABD'de İslamofobi ve Türkiye konuşuldu

ABD'de Demokrat Parti içerisinde Vermont Senatörü Bernie Sanders, Kongredeki ilk Müslüman olan Minnesota temsilcisi Keith Ellison gibi isimlerin içinde yer aldığı "yenilikçi" kanadın üyeleri, Baltimore şehrinde bir araya gelerek önümüzdeki yıla ilişkin stratejileri ele aldı. 

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Filistin-İsrail meselesi, Amerika'da İslamofobinin yükselişi gibi konuların da ele alındığı toplantıya, Kongredeki Demokrat partili 40 kongre üyenin yanı sıra Türk iş adamı Murat Güzel de katıldı.

Güzel, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de devam eden iç savaşın bölgesel bir sorun olmaktan çıktığına dikkati çekerek, milyonlarca Suriyelinin evlerini terk ederek çevre ülkelere özellikle ise Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönebilmesi için gerekli şartların oluşturulmasında terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin esas alınması gerektiğine vurgu yapan Güzel, "Suriye'de rejim ve DAEŞ tehdidi devam ettikçe Suriye halkı refaha kavuşamayacaktır. Bölgesel aktörler içerisinde özellikle Türkiye'yle bu konuda ilişkilerimizi güçlendirerek bu sorunun çözümü için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." dedi.

Güzel, Amerika'da başkanlık seçimleriyle Müslümanların hedef tahtası haline geldiğini kaydederek, "Bu konuya ilişkin daha sert yasal önlemler alınmalı. 'Antisemitizm' de olduğu gibi İslamofobi de bir suç olmalı ve bu terminoloji artık kabul edilmeli. Birçok Müslüman bu konuya ilişkin gerekli adımlar atılmadığı için hayatlarından oluyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDemokrat Partiİslamofobi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İİT'den Filistin'e destek bildirisi
İİT'den Filistin'e destek bildirisi
Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı
Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı
Honduras'ta trafik kazası
Honduras'ta trafik kazası
Suriye’deki ateşkes için görüşmeler başladı
Suriye’deki ateşkes için görüşmeler başladı
Çin’de masaj salonunda yangın: 18 ölü
Çin’de masaj salonunda yangın: 18 ölü
Afganistan'da çığ bir köyü yuttu
Afganistan'da çığ bir köyü yuttu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ