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ABD'de hastanede silahlı saldırı: 3 ölü

Chicago kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de hastanede silahlı saldırı: 3 ölü

Chicago kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

20 Kasım 2018 Salı 09:38
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ABD'de hastanede silahlı saldırı: 3 ölü

WASHINGTON

ABD'nin Chicago kentinde bir hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir şüphelinin açtığı ateş sonucu saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin en büyük kentlerinden Chicago'da yer alan "Mercy Hospital" adlı hastanede kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda bir polis memuru, bir doktor ve bir yardımcı eczacının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkomiser Eddie Johnson da saldırganın, ölenlerden biriyle ilişkisi olduğunun tespit edildiğini aktardı. Johnson, şüphelinin intihar mı ettiği yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunu açıklamadı.

Hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis yetkilileri hastaneye veya hastalara yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını belirtti.

ABD'de silahlı şiddet oranlarının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Chicago'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHastaneSilahlı SaldırıChicago
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