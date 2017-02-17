ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı ile Meksika sınırına duvar örülmesi kararına ilişkin protestolar sürüyor.

Genellikle göçmenlerin çalıştığı çok sayıdaki restoran ile diğer alanlarda faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde, göçmenlerin Amerikan toplumunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu yeni yönetime "hatırlatmak" amacıyla "Göçmensiz 1 Gün" protestosu yapılarak kepenk kapatıldı.

Washington'ın önemli restoranlarından Toki Underground'un yöneticisi Olivier Caillabet, yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir eylem ve bizim günlük işletme süreçlerimizden daha büyük etkiye sahip." dedi.

Washington DC, Maryland ve Virginia bölgesindeki çok sayıda iş yerinde de kepenkler kapatılmadı ancak boykota destek verildi.

New York'ta protesto

New York bölgesindeki bazı müesseseler de "Göçmensiz 1 Gün" protestosuna dahil oldu.

Kentte yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlayan, 28 yıldır hizmet veren Blue Ribbon restoran zinciri, protestoya destek için bir günlüğüne kepenk kapattı.

Göçmenler için "Dayanışma Çorbası"

Chicago'nun ünlü restoranlarında çalışan yaklaşık 20 şef de göçmenlere destek amacıyla başlatılan "Dayanışma Çorbası" adlı yardım kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Kurulan "solidaritysoup.org" adlı site aracılığıyla yürütülen kampanyaya katılan yardımseverler, 1 Mart tarihine kadar yapacakları 50 dolar ve üzeri her bağış için ünlü şeflerin mutfağından çıkacak iki kap çorba almaya hak kazanacak.

Öte yandan Chicago kentinde toplanan binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın "göçmen karşıtı" politikalarını protesto etti.

Çoğunluğunu Meksikalı göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi, iş yerlerine gitmeyerek trafiğe kapatılan Chicago caddelerinde 5 kilometreden fazla yürüdü.