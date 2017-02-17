Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88210
ALTIN
146.006
DOLAR
3.6663
STERLIN
4.5839
EURO
3.9022
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 21...
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
Şehit ve gazi yakınları hacca...
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık...
Bu hafta 3 film vizyona giriyor
Bu hafta 3 film vizyona...

ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu

Başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok şehirde ağırlıklı olarak göçmenlerin çalıştığı çok sayıda restoran ve iş yerinde "Göçmensiz 1 Gün" boykotu yapıldı.

ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu

Başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok şehirde ağırlıklı olarak göçmenlerin çalıştığı çok sayıda restoran ve iş yerinde "Göçmensiz 1 Gün" boykotu yapıldı.

17 Şubat 2017 Cuma 11:03
12 Okunma
ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı ile Meksika sınırına duvar örülmesi kararına ilişkin protestolar sürüyor.

Genellikle göçmenlerin çalıştığı çok sayıdaki restoran ile diğer alanlarda faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde, göçmenlerin Amerikan toplumunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu yeni yönetime "hatırlatmak" amacıyla "Göçmensiz 1 Gün" protestosu yapılarak kepenk kapatıldı.

Washington'ın önemli restoranlarından Toki Underground'un yöneticisi Olivier Caillabet, yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir eylem ve bizim günlük işletme süreçlerimizden daha büyük etkiye sahip." dedi.

Washington DC, Maryland ve Virginia bölgesindeki çok sayıda iş yerinde de kepenkler kapatılmadı ancak boykota destek verildi.

New York'ta protesto

New York bölgesindeki bazı müesseseler de "Göçmensiz 1 Gün" protestosuna dahil oldu.

Kentte yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlayan, 28 yıldır hizmet veren Blue Ribbon restoran zinciri, protestoya destek için bir günlüğüne kepenk kapattı.

Göçmenler için "Dayanışma Çorbası"

Chicago'nun ünlü restoranlarında çalışan yaklaşık 20 şef de göçmenlere destek amacıyla başlatılan "Dayanışma Çorbası" adlı yardım kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Kurulan "solidaritysoup.org" adlı site aracılığıyla yürütülen kampanyaya katılan yardımseverler, 1 Mart tarihine kadar yapacakları 50 dolar ve üzeri her bağış için ünlü şeflerin mutfağından çıkacak iki kap çorba almaya hak kazanacak.

Öte yandan Chicago kentinde toplanan binlerce kişi, Başkan Donald Trump'ın "göçmen karşıtı" politikalarını protesto etti.

Çoğunluğunu Meksikalı göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi, iş yerlerine gitmeyerek trafiğe kapatılan Chicago caddelerinde 5 kilometreden fazla yürüdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpNew York
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ISESCO’da Türk bayrağı göndere çekildi
ISESCO’da Türk bayrağı göndere çekildi
Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti
Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti
Samsung'un veliahdı tutuklandı
Samsung'un veliahdı tutuklandı
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Musul valisi öldürüldü
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Musul valisi öldürüldü
Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı
Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı
ABD'den FETÖ okullarına 60 milyon dolar destek
ABD'den FETÖ okullarına 60 milyon dolar destek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ