ABD'de gece kulubüne silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

CINCINNATI

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, en az 2 kişinin, Cameo adlı gece kulübünde bulunan kişilerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Saldırganların henüz tespit edilemediğini, gece kulübündeki görgü şahitleriyle görüştüklerini aktaran polis yetkilileri, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yerel basın, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.