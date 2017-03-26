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ABD'de gece kulubüne silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de gece kulubüne silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

26 Mart 2017 Pazar 14:35
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ABD'de gece kulubüne silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

CINCINNATI

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, en az 2 kişinin, Cameo adlı gece kulübünde bulunan kişilerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Saldırganların henüz tespit edilemediğini, gece kulübündeki görgü şahitleriyle görüştüklerini aktaran polis yetkilileri, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yerel basın, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDGece KulübüSilahlı Saldırıönce Vatan
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