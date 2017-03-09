ABD'de Dünya Kadın Günü'nde kadınlar gözaltına alındı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya genelinde şenlik havasında kutlanırken, ABD'nin bir çok kentinde Trump karşıtı protestolar ve boykot eylemleri gerçekleştirildi.

New York'ta çoğunluğu kırmızı giyinmiş binlerce kadın işe gitmeyerek, "Kadınsız Bir Gün" sloganıyla Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Central Park'ın güneybatısında, Trump International Plaza'nın yakınındaki Columbus Circle'da toplanan göstericilerden bir bölümü meydanda oturup trafiği durdurarak, sivil itaatesizlik eyleminde bulundu. Polis bu eylemin ardından aralarında New York Arap Amerikan Derneği Başkanı Müslüman aktivist Linda Sarsour'un da olduğu 10 kadar kadını gözaltına aldı.

Müslüman kadınlardan destek

Gösteriye Sarsour dışında, Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı uygulamalarını eleştiren birçok Müslüman kadın da destek verdi.