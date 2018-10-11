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ABD'de can alan Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü

ABD'de etkili olan Michael kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Ulusal Kasırga Merkezi, Michael kasırgasının tropik fırtına halini aldığını duyurdu.

ABD'de can alan Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü

ABD'de etkili olan Michael kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Ulusal Kasırga Merkezi, Michael kasırgasının tropik fırtına halini aldığını duyurdu.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:45
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ABD'de can alan Michael kasırgası tropik fırtınaya dönüştü

NEW YORK

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael kasırgasından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, kasırganın tropik fırtınaya dönüştüğü duyuruldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, dün Florida kıyılarına ulaşan Michael kasırgasının şiddetinin saatte 115 kilometreye düştüğü bu nedenle tropik fırtına halini aldığı kaydedildi.

Yetkililer, Georgia eyaletine bağlı Macon kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusuna ulaşan tropik fırtınanın "halen öngörülemez hasarlara yol açabileceği" uyarısını yaptı.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kasırga nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Georgia'nın Seminole kenti Acil Durum Yönetimi Direktörü Travis Brooks, kentte bir çocuğun kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Florida eyaletinde de akşam saatlerinde bir kişi, ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

500 bin kişi elektriksiz

Yetkililer kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kişiye elektrik verilemediğini açıkladı.

Yerel saat ile bugün öğleden sonra Atlas Okyanusu'na ulaşması ve karadan uzaklaşması beklenen Michael'in toplamda 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

1992'den bu yana en güçlüsü

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDMichael KasırgasıFırtına
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