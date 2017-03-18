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ABD'de 'caminin hedef alınıp alınmadığı soruşturulsun' çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD uçaklarının Suriye’nin Halep ile İdlib kentleri arasında yaptığı saldırıda caminin hedef alınıp alınmadığının “şeffaf” bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD'de 'caminin hedef alınıp alınmadığı soruşturulsun' çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD uçaklarının Suriye’nin Halep ile İdlib kentleri arasında yaptığı saldırıda caminin hedef alınıp alınmadığının “şeffaf” bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

18 Mart 2017 Cumartesi 11:48
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ABD'de 'caminin hedef alınıp alınmadığı soruşturulsun' çağrısı

WASHINGTON (AA) - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD uçakarının Suriye’nin Halep ile İdlib kentleri arasında yaptığı saldırıda caminin hedef alınıp alınmadığın “şeffaf” bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu olan CAIR'den yapılan açıklamada, ABD'nin gerçekleştiği hava saldırısının soruşturulması istendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devletimizin Suriye'de namaz esnasında onlarca Suriyeliyi hedef alıp almadığının bütün ve şeffaf bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. “Soruşturmanın sonucu halka açıklanmalıdır. Eğer saldırı bizim tarafımızdan gerçekleşmediyse iddiaları reddetmeli, eğer saldırı bizim tarafımızdan gerçekleştiyse gerekli adımları atarak sorumluluk almalıdır. DEAŞ'a ve teröre karşı verilen mücadelede Suriyeli sivilleri öldürerek bir sonuca varılamaz.”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınında hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmişti.

AA

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