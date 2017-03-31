Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89216
ALTIN
145.271
DOLAR
3.6364
STERLIN
4.5420
EURO
3.8851
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci
'Et spekülatörleri'ne uyarı
'Et spekülatörleri'ne uyarı
Türkiye ilk 10'da
Türkiye ilk 10'da
Erdoğan'dan 15 kanuna onay
Erdoğan'dan 15 kanuna onay

ABD'de bir evden 100 ölü piton çıktı

ABD'de bir kadının evinde yaklaşık 100 ölü kraliyet pitonu bulunduğu bildirildi.

ABD'de bir evden 100 ölü piton çıktı

ABD'de bir kadının evinde yaklaşık 100 ölü kraliyet pitonu bulunduğu bildirildi.

31 Mart 2017 Cuma 15:48
2 Okunma
ABD'de bir evden 100 ölü piton çıktı

ABD'de bir kadının evinde yaklaşık 100 ölü kraliyet pitonu bulunduğu bildirildi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun yayımladığı rapora göre, 16 Şubat'ta Florida eyaletine bağlı Jupiter köyünde yaşayan bir kadının evine gelen polis memurları yaklaşık 100 ölü kraliyet pitonu buldu.

Kadının evinin her yerinde hayvan dışkısı olduğunu belirten yetkililer, polis memurlarının her birinde 2 ila 4 ölü yılan olan 30-40 plastik torba bulduklarını aktardı.

Evde bir akvaryumun içinde canlı 2 kraliyet pitonunun yanı sıra 2 köpek, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa ve 2 muhabbet kuşu bulunduğu kaydedildi.

Ev sahibi kadının psikolojik muayene için gözaltına alındığı ve 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı aktarıldı.

Evde bakılabilen bir sürüngen türü olan ve korktuğunda yün yumağı gibi kendi içine saklanan erişkin bir kraliyet pitonu 1,8 metreye ulaşabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDölü PitonPitonKraliyet Pitonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan'ın sığınmacı kabulü
Bulgaristan'ın sığınmacı kabulü
Brexit AB için sonun başlangıcı mı?
Brexit AB için sonun başlangıcı mı?
Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi
Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi
TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?
TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?
İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması
İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması
BM: 5 milyon Suriyeli ülkeyi terk etti
BM: 5 milyon Suriyeli ülkeyi terk etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ