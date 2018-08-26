Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
234.047
DOLAR
6.0306
STERLİN
7.7509
EURO
7.0044
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 22:31
0 Okunma
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

NEW YORK

ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Florida'nın Jaksonville kenti Şerifi Mike Williams, basına yaptığı açıklamada, saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü daha sonra da kendini vurduğunu belirtti. 

Saldırıda 9 kişinin silahla, 2 kişinin de olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandığını aktaran Williams, şüphelinin kimliğinin Baltimore nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki beyaz erkek David Katz olarak belirlendiğini vurguladı.

Saldırının ardından ABD basınına açıklama yapan bir kaynak ise olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDAlışveriş MerkeziSilahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı
Suriye'de muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası yalanlandı
Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi
"Bölgede en iyi anlaştığımız ülke Türkiye"
"Bölgede en iyi anlaştığımız ülke Türkiye"
Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası
Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası
Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı
Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı
Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları eğitime başladı
Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları eğitime başladı
İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10 ölü
İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10 ölü
Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor
Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ