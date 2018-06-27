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ABD'de 17 eyaletten Trump yönetimine 'göçmen davası'

ABD'nin 17 eyaletinde başsavcılar, Trump yönetimine Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle dava açtı.

ABD'de 17 eyaletten Trump yönetimine 'göçmen davası'

ABD'nin 17 eyaletinde başsavcılar, Trump yönetimine Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle dava açtı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:30
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ABD'de 17 eyaletten Trump yönetimine 'göçmen davası'

NEW YORK

ABD'de 17 eyalet, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimine dava açtı.

New York, California ve Washington başta olmak üzere 17 eyalette başsavcılar, Başkan Donald Trump'ın ''yasa dışı ve acımasız'' göçmen politikası nedeniyle ABD yönetimini mahkemeye verdi.

Seattle Bölge Mahkemesine sunulan 128 sayfalık dava dosyasında, Trump'ın göçmen politikasının ABD Anayasası'ndaki eşit hak, federal iltica ve statü haklarını ihlal ettiği savunuldu.

New York Başsavcısı Barbara Underwood da yazılı bir açıklama yaparak, "Çocukları ebeveynlerinden ayırmak insanlık dışı, vicdansızca ve yasa dışıdır. Biz de bunu durdurmak için dava açıyoruz. Trump yönetimi çocukları ebeveynlerinden ayırarak ve onları yüzlerce kilometre uzağa göndererek bu çocuklarda çok büyük bir travmaya neden oldu. Bizim ülkemiz bu değil. Trump yönetiminin anayasayı ve haklarımızı baltalamasına seyirci kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Tepkilere yol açan tartışmalı uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan ve mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.

Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini fade etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDGöçmenDonald TrumpYasa
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