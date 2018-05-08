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'ABD çekilirse İran anlaşma öncesindeki nükleer programına dönecek'

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Zünnur, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde Tahran'ın ihtiyacı kadar uranyum zenginleştireceğini söyledi.

'ABD çekilirse İran anlaşma öncesindeki nükleer programına dönecek'

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Zünnur, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde Tahran'ın ihtiyacı kadar uranyum zenginleştireceğini söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 16:08
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'ABD çekilirse İran anlaşma öncesindeki nükleer programına dönecek'

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zünnur, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde Tahran'ın ihtiyacı kadar uranyum zenginleştireceğini belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Zünnur, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme ihtimalini değerlendirdi.

Zünnur, "Mevcut haberlere göre, Trump anlaşmadan çekildiğini açıklayacak ya da Avrupa ülkelerini yanına alarak İran için daha ağır şartlar ortaya koyacak. Her iki durum da bizim için aynı, çünkü anlaşmada yeni şartlar kabul edilmeyecek." dedi.

Anlaşmanın ihlal edilmesi halinde İran'ın derhal anlaşma öncesindeki nükleer programına döneceğini söyleyen Zünnur, ancak anlaşma kapsamında çekirdeği sökülerek yeniden yapılandırılan Arak Ağır Su Reaktörü'nün eski haline döndürülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Zünnur, "Nükleer anlaşmadan önce uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştiriyorduk ancak anlaşma kapsamında bunu yüzde 3,67 ile sınırladık. Trump'ın anlaşmadan çekilmesi halinde zenginleştirme konusunda herhangi bir kısıtlamaya gerek duyulmayacağından barışçıl nükleer programımızın gerektirdiği miktarda uranyum zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sık sık İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istediğini dile getiriyor. Bu konudaki kararını bugün akşam saatlerinde açıklayacağını duyuran Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında 2015'te imzalanmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranİran Meclisi Nükleer KomitesiMücteba ZünnurABD
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