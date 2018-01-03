Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380
İran'da 2 öğrenci öldü
Son Dakika
İran'da 2 öğrenci öldü
İran manipülasyonla karşı karşıya
İran manipülasyonla karşı karşıya
Atilla'nın itirazı reddedildi
Son Dakika
Atilla'nın itirazı reddedildi
‘Pazarlık’ haberlerini yalanladı
Son Dakika
‘Pazarlık’ haberlerini yalanladı
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek

ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek

ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:00
0 Okunma
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan İran yönetimine 'uyarı'

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdi. 

"İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz" 

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi. 

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi. 

ABD, Pakistan'a 255 milyon dolar yardımını durduruyor

Kuzey Kore ile ilgili de değerlendirmede bulunan Haley, Pyongyang'ı yeni nükleer füze denemelerine karşı daha sert önlemler konusunda uyardı. 

Pakistan ile ilgili Haley, "ABD yönetimi, Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolar yardımı durduruyor. Pakistan yıllarca ikili oynadı, hem bizimle çalıştı hem de Afganistan'daki askerlerimize saldıran teröristleri barındırdı. Bu oyun kabul edilemez." dedi. 

Haley, terörle mücadelede Pakistan'dan daha fazla iş birliği beklediklerini ifade etti. 

ABD, Filistin müzakerelere dönene kadar UNRWA'ya yardımı durduracak

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına hem BMGK'de hem de BM Genel Kurulu'nda karşı çıkılmasının hatırlatılması üzerine Haley, bu kararın ABD halkının isteği olduğu söyledi.

Haley, İsrail ve Filistin sorununda barış sürecine destek verdiklerini ancak Filistin'in masaya gelmediğini ileri sürerek, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edene kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDBMGKİranBmgk Acil Toplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 2 öğrenci öldü
İran'da 2 öğrenci öldü
Atilla'nın itirazı reddedildi
Atilla'nın itirazı reddedildi
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İdlib'e hava saldırısı!
İdlib'e hava saldırısı!
Kolombiya, FARC ile görüşecek
Kolombiya, FARC ile görüşecek
Senegal'de 541 mahkuma af
Senegal'de 541 mahkuma af
Irkçı milletvekiline suç duyurusu
Irkçı milletvekiline suç duyurusu
İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor
İsrail muhalefeti ülkeyi Gazze'de savaşa sürüklüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ