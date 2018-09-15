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ABD, BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların "baltalandığı" gerekçesiyle BMGK'yi acil toplantıya çağırdı.

ABD, BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların "baltalandığı" gerekçesiyle BMGK'yi acil toplantıya çağırdı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:41
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ABD, BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), bazı ülkelerin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları "baltaladığı ve engellediği" gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı.

BMGK'yi pazartesi günü toplantıya çağıran ABD Misyonundan yapılan açıklamada, toplantıda "Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarının uygulanması konusunun görüşüleceği" ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımları ihlal ettiği ileri sürülen herhangi bir ülke ismi belirtilmedi.

ABD, Rusya'yı, Rus aktörlerin ihlal iddialarının yer aldığı Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla ilgili raporda değişiklik yapılması için BM uzmanlarından oluşan bağımsız heyete baskı yapmakla suçlamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, perşembe günü, "Kuzey Kore'ye yaptırımları izleyen heyetin, Rusya'nın baskısına boyun eğmesi ve bağımsız bir raporda olması gerekenler üzerinde değişiklik yapması karşısında hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

Haley, "uzmanların bu önemli göreve leke sürdüğünü" belirterek, heyetin, BM yaptırımları ihlal edilerek Kuzey Kore'ye yasa dışı gemiden-gemiye petrol ürünü transferindeki büyük artıştan söz edildiği orijinal raporu yayınlaması gerektiğini ifade etmişti.

Associated Press ajansının geçen ay başında ele geçirdiği raporun özetinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği belirtiliyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDBMGK
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