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ABD Başkanı Trump'tan İran yaptırımları mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik yaptırımları resmen açıkladık. Bunlar bugüne kadar görülen en yıpratıcı yaptırımlar ve Kasım'da şiddeti daha da artacak." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran yaptırımları mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik yaptırımları resmen açıkladık. Bunlar bugüne kadar görülen en yıpratıcı yaptırımlar ve Kasım'da şiddeti daha da artacak." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:37
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ABD Başkanı Trump'tan İran yaptırımları mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlarla ilgili, "İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz." dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İran'a yönelik yaptırımları resmen açıkladık. Bunlar bugüne kadar görülen en yıpratıcı yaptırımlar ve Kasım'da şiddeti daha da artacak." ifadelerini kullandı.

İran yaptırımlarına uymayan ülkelerin Amerika ile ticaret yapamayacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı, "İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz. Hedefimiz dünya barışı, daha azı değil." diye yazdı.

Trump yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından askıya aldığı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi, 7 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trumpİran
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