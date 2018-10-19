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ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum

ABD Başkanı Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum

ABD Başkanı Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 09:19
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ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." dedi.

Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Kaşıkçı olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine gelen istihbarat raporlarına dayanarak Kaşıkçı'nın öldüğüne inandığını belirten Trump, bu olaydan kimin sorumlu olduğuna karar verebilmek için tüm sonuçları görmeleri gerektiğini ifade etti.

NYT'nin haberinde, Amerikan istihbaratının "Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolünün bulunduğu" yönünde bilgiye sahip olduğu iddiasına da yer verildi ancak Trump olayı aydınlatmak için ilgili ülkelerle yakın çalıştıklarını söylemekle yetindi.

"Gelen istihbaratlara dayanıyor"

Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." açıklamasını yaptı.

Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Veliaht Prens'in sorumlu olduğunu söylemekten kaçınan Trump, infaz talimatını onun verdiği iddialarının "ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın çok güçlü bir şekilde sorgulanmasına" neden olduğunu kabul ettiği dile getirdi.

"En büyük dış politika krizlerinden biri"

Kaşıkçı olayının kendi başkanlığının en büyük dış politika krizlerinden birini tetiklediğini vurgulayan Trump, "Bu durum dünyanın algısını maalesef teslim aldı ve bu olumlu bir şey değil." diye konuştu.

Gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkacağından emin olduğunu belirten Trump, "Farklı ülkelerden gelen istihbaratlarla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Haberde, Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kimin verdiğine ilişkin nihai bir karara varmak için hala biraz erken olduğunu kaydeden Trump'ın, "bu olayda Prens Muhammed'in rolüne ilişkin" sorulara net yanıtlar vermek istemediğine de dikkat çekildi. Ayrıca haberde Trump'ın, "Kaşıkçı vakasının kendisine diğer konulardan daha büyük bir meydan okumaya dönüştüğü" değerlendirmesi de yer aldı.

NYT gazetesi, Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini iddia etmişti.

Haberde, şüphelilerden birinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden ve ona çok yakın bir isim olduğu belirtilmiş, diğer zanlılardan üçünün ise Prens'in güvenlik detaylarına bakıldığında bu kişilerle yakın bağlara sahip olduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca haberde, "Türk yetkililerin söylediği gibi bu adamlar, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu Suudi konsolosluğunda bulundularsa, orada o gün ne olduğuna ve Prens Muhammed'e doğrudan bir bağlantı sağlayabilirler. Bu, Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'ten habersiz bir şekilde, serserilerin düzenlediği bir operasyonda öldüğü iddiasını da ortadan kaldırır. Böyle bir bağ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açıklamayı kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Seçim çalışmasında gazetecilerin Kaşıkçı sorularını yanıtladı

Öte yandan ABD’nin Montana eyaletinde seçim çalışmaları yapan Trump, gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Trump, “Sizce Kaşıkçı öldü mü?” şeklindeki bir soruya, “Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü.” şeklinde cevap verdi.

Trump, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpBaşkanCemal Kaşıkçı
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