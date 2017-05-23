ABD Başkanı Trump Filistin’de

BEYTULLAHİM

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Kudüs'ten Beytullahim'e geçen Trump için burada düzenlenen karşılama töreninde Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Başbakan Rami el-Hamdallah'ın yanı sıra Filistinli üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Trump ve Abbas arasında yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Abbas, dün Filistin devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında "Filistin davamızı takip etmek ve çözüme kavuşturmak bizim görevimizdir." demişti.

ABD Başkanı Trump ise dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD, İsrail ile beraber başta Filistinlilerle İsrailliler arasında barış çabalarını yenilemek olmak üzere bölgeyi daha güvenli ve barış içinde yaşanabilir kılmak için çalışmaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Filistin ziyaretinin sadece 1 saat sürmesi bekleniyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerine son vermeyi reddetmesi ve iki devletli çözüme yanaşmaması nedeniyle 2014'te durdurulmuştu.