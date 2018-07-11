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ABD Başkanı Trump: Almanya enerjide Rusya'nın esiri

ABD Başkanı Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

ABD Başkanı Trump: Almanya enerjide Rusya'nın esiri

ABD Başkanı Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:48
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ABD Başkanı Trump: Almanya enerjide Rusya'nın esiri

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Zirvesi başladı.

Zirvede konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpNato Zirvesi
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