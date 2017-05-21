ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi başladı

ABD Başkanı Trump ile 50'den fazla Arap ve İslam ülkesi liderinin katıldığı "ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi" Riyad'da başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 50'den fazla Arap ve İslam ülkesi liderinin katıldığı "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi" Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen zirveye, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Zirvenin yapılacağı merkezde Bakan Çavuşoğlu'nu Kral Selman bin Abdulaziz karşıladı.

Kral Selman ile selamlaşma ve kısa bir görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, konuk devlet başkanlarının olduğu salona geçti. Salonda Bakan Çavuşoğlu'nu Suudi Arabistan ikinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman karşıladı.

Katılımcı tüm devlet başkanları ve heyetlerin onuruna verilen yemeğin ve çekilen aile fotoğrafının ardından zirve çalışmalarına geçildi. Zirve, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde, "Ortadoğu'da devam eden sorunlar, terörle ve aşırılık ile mücadele, İran'ın bölgede artan etkisi ve terör örgütleriyle ilişkisinin" masaya yatırılması bekleniyor.