Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Abbas'tan Ankara ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın pazar günü Ankara'ya gelerek ulusal uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Abbas'tan Ankara ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın pazar günü Ankara'ya gelerek ulusal uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:46
430 Okunma
Abbas'tan Ankara ziyareti

     Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, başladığı Katar ziyaretinin ardından pazar günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
Filistinli liderin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelerek, Hamas ve El-Fetih arasında bir süredir Kahire'de devam eden ve olumlu sonuçlanan ulusal uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
     Filistinli diplomatik kaynaklar, uzun süredir İsrail'in Yahudi yerleşimcilere ait konut yapımını durdurmaması nedeniyle, süresiz olarak askıya alınan Ortadoğu barış görüşmelerinin de ikili temaslar sırasında gündeme geleceğini belirtiyorlar.
Öte yandan, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Şakir Torunlar da görüşmelerde hazır bulunmak üzere Ankara'ya hareket etti.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:47
Anahtar Kelimeler:
Abbas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ