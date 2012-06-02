Abbas'tan Ankara ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, başladığı Katar ziyaretinin ardından pazar günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Filistinli liderin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelerek, Hamas ve El-Fetih arasında bir süredir Kahire'de devam eden ve olumlu sonuçlanan ulusal uzlaşı hükümeti kurma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Filistinli diplomatik kaynaklar, uzun süredir İsrail'in Yahudi yerleşimcilere ait konut yapımını durdurmaması nedeniyle, süresiz olarak askıya alınan Ortadoğu barış görüşmelerinin de ikili temaslar sırasında gündeme geleceğini belirtiyorlar.

Öte yandan, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Şakir Torunlar da görüşmelerde hazır bulunmak üzere Ankara'ya hareket etti.

