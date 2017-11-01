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AB'ye 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

IOM Sözcüsü Millman, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroyu göndermemesine ilişkin, "Tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi şart." dedi.

AB'ye 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

IOM Sözcüsü Millman, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroyu göndermemesine ilişkin, "Tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi şart." dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:19
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AB'ye 'yükümlülüklerini yerine getir' çağrısı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin aldığı önlemler sayesinde Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

IOM verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında Türk karasularından Yunanistan tarafına 169 bin 706, 2015'te 780 bin sığınmacının geçtiğini, bu yıl ise aynı dönemde bu rakamın 23 bin 590'a düştüğüne dikkati çeken Millman, "Gördüğünüz üzere ciddi bir düşüş söz konusu. Ama Akdeniz'de İspanya ve Kıbrıs'a gelen sığınmacı sayısında büyük bir artış var." dedi.

Sözcü, 2017'nin başından 29 Ekim'e kadar Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 149 bin 785, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 2 bin 826'ye ulaştığını kaydetti.

Geçen yıl aynı dönemde 334 bin 914 sığınmacının Avrupa sahillerine ulaştığını anımsatan Millman, bu yıl sığınmacıların yüzde 75'inin İtalya'ya ayak bastığını aktardı.

Türkiye'nin binlerce kilometrelik sahil şeridinde aldığı güçlü önlemlerden dolayı söz konusu düşüşün yaşandığını ifade eden Millman, bunun sonucunda da sığınmacıların kendilerine başka rotalar seçtiğini söyledi.

Millman, "Türk makamları sınırı geçmeye çalışanların büyük çoğunluğuna engel oldular. Aynı rekoru Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerden de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AB'ye çağrı

Millman, AB'nin Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroyu göndermemesine ilişkin olarak da "IOM olarak siyasi konularda görüş bildirmiyoruz. AB'nin bu parayı neden ödemediğini bilmiyoruz. Fakat sığınmacıların insani açılardan etkilenmemesi için tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Göç ÖrgütüABIOM
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