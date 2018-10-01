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AB ve NATO'dan Makedonya'daki referandum sonucuna destek

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, AB ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

AB ve NATO'dan Makedonya'daki referandum sonucuna destek

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, AB ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:28
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AB ve NATO'dan Makedonya'daki referandum sonucuna destek

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözmeyi amaçlayan anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan istişare referandumunda "Evet" oyları yüksek çıksa da katılım oranı ülke genelinde yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmek için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekirken, AB ve NATO'dan gelen güçlü destek gözden kaçmadı.

Resmi sonuçlar açıklanmadan sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Referandum'daki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu bir şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO'nun kapısının açık olduğunu" ancak bunun için tüm ulusal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB'den destek gecikmedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da ortak yazılı açıklamalarında, Makedonya'da büyük çoğunluğun "evet" oyu kullanarak isim anlaşmasına ve AB üyeliğine destek verdiğini kaydetti.

Bunun ülkenin AB yolunda ilerleyişi açısından tarihi bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, "AB, Makedonya'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." denildi.

Referandum

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayılırken, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı. Referanduma katılım ise yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MakedonyaYunanistanAvrupa BirliğiABNATO
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