Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
213.442
DOLAR
5.3960
STERLİN
7.0639
EURO
6.1600
Derbinin faturası ağır olabilir
Derbinin faturası ağır olabilir
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere...
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi...

AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

AB ülkeleri, Facebook, Google, Twitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi konusunda anlaşamadı.

AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

AB ülkeleri, Facebook, Google, Twitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi konusunda anlaşamadı.

06 Kasım 2018 Salı 18:58
0 Okunma
AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, FacebookGoogleTwitter, gibi dijital platformların yıllık ciroları oranında vergilendirilmesi konusunda anlaşma sağlayamadı.

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında dijital ekonominin vergilendirilmesi konusu ele alındı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, toplantıda bakanların dijital hizmetlere vergi uygulanmasına yönelik düzenleme konusunu tartıştıkları kaydedildi.

Müzakerelerin vergilendirilecek hizmetlerin kapsamı ile söz konusu verginin ne kadar süre yürürlükte kalacağı konusuna odaklandığı belirtilen açıklamada, AB içerisinde dijital vergi konusunda teknik çalışmalarının devam edeceği, 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek ECOFIN toplantısında ortak karar alınmaya çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) dijital vergilerle ilgili kapsayıcı çözüm önerisine AB ülkelerinin uyacağına vurgu yapıldı. AB Komisyonu'nun mart ayında açıkladığı dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3'ü oranından vergi ödeyecekti.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik planlandı. AB'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması hedefleniyordu.

Özellikle Fransa'nın desteklediği dijital vergi planına, ABD'nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesi AB ülkelerini ayrıştıran başlıklar arasında yer aldı. Dijital vergilerin yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin buna destek vermesi gerekiyordu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AB ülkeleriDijital Vergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'a suikast hazırlığı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Macron'a suikast hazırlığı yapan 6 kişi gözaltına alındı
İspanya açıklarında 17 göçmen öldü
İspanya açıklarında 17 göçmen öldü
'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'
'İngiltere Brexit'ten sonra AB'ye yeniden üyelik başvurusu yapabilir'
2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti
2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti
İran'dan petrol ithal eden ülkeler
İran'dan petrol ithal eden ülkeler
"Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz"
"Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem
20 yılın en şiddetli yağışları Suudi Arabistan'da 5 can aldı
20 yılın en şiddetli yağışları Suudi Arabistan'da 5 can aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ