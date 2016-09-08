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AB Türkiye'deki sığınmacılara harcama kartı dağıtacak

Türkiye’deki sığınmacılara yönelik Avrupa Birliği (AB) desteklemeleri çerçevesinde toplam 348 milyon avroluk elektronik harcama kartı dağıtılacağı bildirildi.

AB Türkiye'deki sığınmacılara harcama kartı dağıtacak

Türkiye’deki sığınmacılara yönelik Avrupa Birliği (AB) desteklemeleri çerçevesinde toplam 348 milyon avroluk elektronik harcama kartı dağıtılacağı bildirildi.

08 Eylül 2016 Perşembe 14:45
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AB Türkiye'deki sığınmacılara harcama kartı dağıtacak

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların mali olarak doğrudan destekleneceği "Acil Sosyal Güvenlik Ağı" adlı programını açıkladı. Türkiye’deki sığınmacılara elektronik harcama kartı dağıtılmasını öngören 348 milyon avroluk insani yardım programını, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Gıda Programı (WFP) beraber yürütecek.

Program çerçevesinde, Türkiye’de ihtiyacı olan Suriyeli sığınmacılara elektronik harcama kartları dağıtılacak. Sığınmacılar, bu kartlarla en fazla ihtiyaç duydukları ürünleri yerel piyasalarda satın alabilecek. Bu insani yardım projesinin, 2017’nin ilk çeyreğine kadar Türkiye’deki 1 milyon sığınmacıya ulaşması amaçlanıyor.

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyordu.,

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 14:46
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer ÇelikSigmar GabrielAcil Sosyal Güvenlik AğıAfad
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