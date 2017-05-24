AB TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYE HAZIR MI?

54 Yıldır görüşmeleri sürekli yokuşa süren AB'nin üreteceği mazereti kalmadı. Avrupa'da bir bomba patladığında seferber olan Avrupa, hergün terör saldırısına muhatap olan Türkiye için, kılını bile kıpırdatmamaktadır. Almanya yıllarca, Leopar Tanklarını PKK'ya karşı kullanamazsınız diyerek, Türkiye'yi tehdit etmekteydi. Şimdi Adana İncirlik Askeri Üssüne giremeyen Alman milletvekilleri nedeniyle, Almanya-Türkiye ilişkileri yeniden gerilmektedir.. Almanya, Ürdün'de üs arama çalışması içine girmiştir. Almanya veya Fransa'nın Ortadoğuda hava gücü bulundurması ne işe yarıyor. Alman uçakları terör örgütleri ve DEAŞ'a karşı hibir operasyona katılmıyor ! Böyle müttefiğimiz olsa ne olur, olmazsa ne olur? Avusturya'nın Türkiye'ye karşı takındığı küstah tavır, hiçbir dostluk ilişkisiyle izah edilemez ? Türkiye bu şartlar içinde Avusturya'yı Nato içindeki ortak operasyonlarda dışlaması kaçınılmazdır.. Nato'da oybirliği olmazsa, karar alınamıyor. Avrupa savunma yönünden tamamen ABD'ye muhtaçtır. Avrupa kendi savunmasını yapabilme kapatisesine sahip değildir. Bu nedenlerle AVRUPA, TÜRKİYE'yi dışlayamaz, Türkiye'ye muhtaçtır. ABDULLAH AKOSMAN