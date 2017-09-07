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AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda

AP Başkanı Tajani, "Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda." dedi.

AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda

AP Başkanı Tajani, "Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:28
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AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda

BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için diyalog yollarını açık tutmak zorunda olduğunu belirterek, "AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda." dedi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine konuşan Tajani, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

AB-Türkiye üyelik müzakerelerinin, ancak Türkiye'de idam cezası geri getirilmesi halinde son verilebileceğini vurgulayan Tajani, AB'nin Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin kabul edilemez olduğu mesajını çok net bir şekilde vermesi gerektiğini söyledi. Tajani, "Ancak bu durumda Türkiye-AB arasındaki diyaloğun kesilme ihtimali çok artar." ifadelerini kullandı.

"Diyalog yollarını açık tutmak zorundayız"

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Tajani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde AB'nin Türkiye'ye ilişkin bazı endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Tajani, "Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin ikili ilişkilerin seyrine bağlı olacağını ifade eden Tajani, "Türkiye ile sürekli olarak konuşmaya devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde bazı konularda Türkiye'nin tutumunu değiştirmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AP Başkanı TajaniABTürkiye
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