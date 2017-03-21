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AB Temel Haklar Ajansı başörtüsü yasağından memnun

AB Temel Haklar Ajansı, AB Adalet Divanının başörtüsü kararını savunarak, bunun iş yerlerinde çalışanlara eşit muamelede bulunulabilmesi noktasında temel sorunların çözümüne imkan sağladığını ileri sürdü

AB Temel Haklar Ajansı başörtüsü yasağından memnun

AB Temel Haklar Ajansı, AB Adalet Divanının başörtüsü kararını savunarak, bunun iş yerlerinde çalışanlara eşit muamelede bulunulabilmesi noktasında temel sorunların çözümüne imkan sağladığını ileri sürdü

21 Mart 2017 Salı 12:16
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AB Temel Haklar Ajansı başörtüsü yasağından memnun

VİYANA

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), AA muhabirinin AB Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin sorusuna yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, karara neden olan olay ve Adalet Divanının konuya ilişkin gerekçelerine yer verilerek, "Adalet Divanının aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Karar, iş yerlerinde çalışan kişilere eşit muamelede bulunulabilmesi noktasında temel sorunların çözümüne imkan sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Adalet Divanının konuyu ulusal mahkemelere yönlendirdiği ve böylelikle ileride ortaya çıkabilecek herhangi bir olayın dini sebeblerden kaynaklanan bir ayrımcılık olup olmadığına AB'ye üye ülkelerin ulusal mahkemelerinin karar vereceği belirtildi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, iş yerlerinde çalışanların "görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları" hakkında Belçika ve Fransa'dan yapılan iki başvuruyu karara bağlamıştı.

Mahkeme, işverenlerce, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımının yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine hükmetmişti. Mahkeme böylelikle iş yerindeki iç tüzükte yer alması halinde başörtüsü kullanımının "ayrımcılık teşkil etmediği", bu tür bir zorunluluk olmaması halinde ve sadece bir müşterinin şikayeti üzerine işten atmanın ise "ayırımcılık teşkil edebileceği" kararını aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABTemel Haklar AjansıBaşörtüsü Yasağı
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