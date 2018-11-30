AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.