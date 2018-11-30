AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim

BRÜKSEL
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.
AA
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.
BRÜKSEL
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.
AA