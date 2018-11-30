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AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 16:00
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AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim

BRÜKSEL

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
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